Trump: avremo grande successo a Gaza e potremo fare molte cose con l'Onu

L'Onu ha grande potenziale ma finora male utilizzato (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davos, 22 gen - "Avremo grande successo a Gaza e potremo fare anche molte altre cose, una volta che questo board sara' completamente formato. Potremo fare praticamente tutto cio' che vogliamo fare e lo faremo in collaborazione con le Nazioni Unite". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al World Economic Forum durante la cerimonia di costituzione del Board of Peace. "Ho sempre detto che le Nazioni Unite hanno un potenziale enorme che non e' stato sfruttato - ha detto Trump -. C'e' un potenziale straordinario nelle Nazioni Unite e ci sono persone eccellenti al loro interno, ma finora non e' stato utilizzato come si sarebbe potuto".

