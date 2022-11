Tribunale Ue: accolto parzialmente ricorso Italia su rettifiche finanziarie

Annullata esclusione per 67,368 mln di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 30 nov - Il Tribunale Ue ha accolto il ricorso dell'Italia in ordine alla rettifica finanziaria di 67,368 mln per finanziamenti europei annullando parzialmente la decisione della Commissione europea che esclude dal finanziamento alcune spese effettuate dall'Italia nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr). Il Tribunale ha pero' respinto la parte del ricorso riguardo alla rettifica finanziaria di 72,032 mln.

Per la prima rettifica l'Italia 'ha individuato correttamente la categoria di prato permanente, cui si riferiscono i finanziamenti, includendovi a giusto titolo le superfici pascolabili, che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali, in quanto il diritto dell'Unione lo consente'.

Per la seconda rettifica il Tribunale sostiene che la Commissione aveva si' accordato allo Stato italiano una procedura di deroga, ma tale 'procedura non comportava la proroga del termine per i pagamenti da parte degli organismi pagatori, che devono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo'. Di conseguenza giudicato corretta la loro esclusione dal finanziamento.

Aps

