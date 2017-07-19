Trento: Universita', assegnati 427,4 milioni per triennio 2026-28
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - Ammontano a 427,4 milioni di euro le risorse destinate all'Universita' di Trento per il triennio 2026-2028. Lo comunica la giunta della Provincia autonoma in una nota che riferisce dell'approvazione dell'Atto di indirizzo con il quale si delineano obiettivi strategici, strumenti e priorita' di sviluppo dell'Ateneo. Contestualmente, l'esecutivo ha assegnato all'ateneo trentino le risorse per l'esercizio finanziario 2026, pari a 141,4 milioni.
com-fro.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 17-05-26 10:00:21 (0132)PA 5 NNNN