Trento: quasi 10 mln aggiuntivi per riqualifica scuole, Rsa e sedi istituzionali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 dic - Il totale dei nuovi stanziamenti ammonta a quasi 9.640.000 euro, di cui 88.000 provenienti dal progetto Pnrr Borghi. Di questi, circa 1,9 milioni sono destinati a integrare interventi gia' in corso: tra gli altri, lavori all'Istituto La Rosa Bianca di Cavalese, al Cfp Enaip di Ossana, al Liceo Russell, all'Istituto Pilati e al Cfp Enaip di Cles, oltre che al Centro Don Ziglio e alle strutture gestite da Anffas Trentino, Casa Serena e Il Paese di Oz. Rientrano nel pacchetto anche ulteriori risorse per il progetto della nuova palazzina della Guardia di finanza in via Romagnosi a Trento.

I restanti 7,7 milioni finanziano nuovi interventi di manutenzione straordinaria in un ampio elenco di immobili: l'Istituto Guetti di Tione, il Cfp Villazzano, i licei Galilei e Da Vinci, l'Itt Buonarroti, l'ex alloggio del custode della galleria Adige-Garda di Mori, i tribunali di Trento e Rovereto, il Mart e vari edifici provinciali in via Vannetti, via Gazzoletti e via Romagnosi a Trento. Con questo aggiornamento, il totale della spesa programmata nel Dopi per gli immobili provinciali raggiunge 150 milioni di euro, confermando un impegno crescente sulle infrastrutture pubbliche e sulla manutenzione del patrimonio edilizio.

