Trento: nuova area logistica, aggiudicato appalto da 10mln di euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - Sara' Costruzioni Dallape' a realizzare la nuova area logistica nel comune di Trento, prevista nell'ambito di uno specifico di accordo di programma quadro con il governo. L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti ha aggiudicato l'appalto per un importo al netto della sicurezza pari a 8.640.532,61 euro, con un ribasso del 14,216% rispetto ai 10 milioni della base d'asta. "L'assegnazione di questo appalto rappresenta un passaggio decisivo per la realizzazione della nuova area logistica e testimonia come la collaborazione a diversi livelli istituzionali possa tradursi in infrastrutture utili e moderne al servizio della collettivita'' le parole del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

