Trentino-Alto Adige:Calderoli, ok riforma passaggio storico per maggiore autonomia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 mag - Via libera definitivo a Palazzo Madama alla riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige. 'Finalmente portiamo a compimento un progetto che le Province autonome di Trento e di Bolzano aspettavano da molti anni', ha esultato il ministro Roberto Calderoli, titolare degli Affari Regionali e le Autonomie che per questa riforma e' stato promotore e garante fin dall'inizio. 'E' grande per me l'orgoglioso di aver dato un contributo a questo passaggio storico per il Trentino e l'Alto Adige, che garantira' tanta autonomia in piu': il ripristino dei livelli di autonomia, un riequilibrio tra le componenti linguistiche, il procedimento d'intesa per la modifica degli statuti e soprattutto maggiori funzioni per le Province Autonome. Un'opportunita' sotto tanti punti di vista, che andra' a beneficio dei cittadini trentini e altoatesini', ha detto Calderoli.

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