Trentino-Alto Adige: Meloni, sua autonomia e' modello riconosciuto in Europa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 set - "Ottant'anni fa, Alcide De Gasperi e Karl Gruber firmavano un accordo che ha aperto una nuova stagione per un territorio fondamentale della nostra Nazione, cerniera tra Italia ed Europa, e per tre comunita' linguistiche chiamate a costruire insieme il proprio futuro. Quell'intesa non fu un punto di arrivo, ma l'inizio di un cammino che l'Italia ha portato avanti con pazienza e determinazione, fino a fare dell'autonomia del Trentino-Alto Adige un modello riconosciuto in Europa.

Ricordare oggi quella firma significa riconoscere il valore di una scelta che e' divenuta un esempio di convivenza". Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un intervento pubblicato sui quotidiani L'Adige e Dolomiten in occasione dell'80esimo anniversario dell'autonomia della Regione.

"Il Governo italiano - rivendica la premier - ha scelto di onorare questa eredita' non solo con le parole, ma con i fatti: la riforma dello Statuto speciale, proposta dal Governo e approvata quest'anno dal Parlamento a larghissima maggioranza, ha messo in sicurezza le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, restituendo a questo territorio la chiarezza istituzionale che merita. Lo abbiamo fatto in un quadro di piena unita' nazionale, perche' autonomia e coesione della Repubblica non sono mai state, e non devono mai essere, in contraddizione".

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