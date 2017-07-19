Trentino-Alto Adige: Meloni, sua autonomia e' modello riconosciuto in Europa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 set - "L'Italia - prosegue Meloni nel suo intervento - ha saputo trasformare l'impegno assunto ottant'anni fa in una tutela piena, effettiva e costituzionalmente garantita delle proprie comunita' linguistiche. Su questa solida base e' cresciuta un'amicizia con l'Austria che si rinnova oggi in una collaborazione sempre piu' stretta, dalle grandi infrastrutture che uniscono i nostri popoli, come la Galleria di Base del Brennero, fino al comune impegno per un'Europa piu' forte e piu' vicina ai suoi cittadini.

La presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Merano, insieme al Presidente Van der Bellen, esprime la continuita' delle istituzioni nel ricordare un impegno internazionale che l'Italia ha onorato e il cui spirito continuera' a onorare. A tutte le comunita' linguistiche del Trentino-Alto Adige, italiana, tedesca e ladina, va il mio saluto piu' sincero in questo anniversario che appartiene a tutti loro".

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