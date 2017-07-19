Trentino-Alto Adige: Meloni, approvazione riforma Statuto e' traguardo storico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mag - "L'approvazione definitiva in Parlamento della riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige e' un traguardo storico". Lo sottolinea la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un editoriale sui quotidiani Alto Adige, L'Adige, Dolomiten.

"E' il coronamento - rimarca la premier - di un percorso che questo Governo ha deciso di avviare fin dal suo insediamento, per rispettare l'impegno solenne assunto davanti alle Camere in occasione delle dichiarazioni programmatiche di inizio mandato.

La modifica del Titolo V della Costituzione del 2001 aveva creato competenze trasversali e sovrapposte con lo Stato, generando una conflittualita' che minava gli standard stessi della piu' speciale delle autonomie previste dal nostro ordinamento, quella del Trentino-Alto Adige e di tutte le sue comunita' linguistiche.

Il Governo - rivendica Meloni - si e' assunto la responsabilita' politica e istituzionale di individuare una soluzione a questo dossier, che si trascinava da oltre venticinque anni e che nessuno aveva deciso di affrontare con costanza e determinazione. Lo abbiamo fatto noi, individuando una sintesi che garantisce un assetto istituzionale piu' chiaro e mette al centro equilibrio e responsabilita', in un quadro di coesione nazionale".

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