Trentino-Alto Adige: Meloni, approvazione riforma Statuto e' traguardo storico -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mag - "Ricordo con dispiacere - sottolinea Meloni nell'editoriale pubblicato dai quotidiani trentini e altoatesini - i pregiudizi che, in passato, pesavano su di me e su Fratelli d'Italia e che, per troppo tempo, hanno spinto in molti a guardarci con sospetto, soprattutto in Trentino e in Alto Adige. Credo, pero', che la fiducia che e' stata risposta in noi all'inizio di questa legislatura, con il voto di astensione espresso in Parlamento dalla Sudtiroler Volkspartei, non sia stata tradita e che l'approvazione della riforma che lo Statuto di autonomia abbia dissolto, una volta per tutte, ogni dubbio sulla nostra serieta'.

E' un risultato che non abbiamo raggiunto da soli, ma insieme al territorio. Insieme alle Province Autonome di Trento e Bolzano, alla Regione, alle Commissioni paritetiche, ai Consigli provinciali e al Consiglio regionale. Grazie ad un metodo di lavoro proficuo e produttivo, che ha permesso di raccogliere costantemente le esigenze del territorio e di tutte le sue comunita' linguistiche. Il Governo italiano, a conferma dei migliori rapporti di amicizia e collaborazione con l'Austria, - aggiunge la premier - ha voluto anche confermare la consueta comunicazione di cortesia alle Autorita' di Vienna sul processo di riforma parlamentare pressoche' concluso in Italia.

Oggi possiamo contare su una relazione piu' solida e piu' trasparente dell'autonomia speciale nel sistema costituzionale italiano. Con questa riforma, approvata peraltro in tempi record e con una larga maggioranza parlamentare, abbiamo messo in sicurezza gli ambiti di esercizio delle competenze delle Province Autonome di Trento e Bolzano e della Regione e puntiamo a chiudere una volta per tutte la stagione dei contenziosi innescati dalla riforma costituzionale del 2001.

Siamo riusciti in cio' in cui tanti prima di noi non erano riusciti, e ne siamo orgogliosi. Abbiamo liberato l'autonomia dalle incertezze e continueremo - assicura infine Meloni - a lavorare per rafforzare la fiducia tra lo Stato e il Trentino-Alto Adige, valorizzando quei pilastri sui quali e' cresciuto e si e' consolidato nel tempo il tessuto economico e sociale di questo territorio: comunita', impresa, lavoro.

Il Trentino e l'Alto Adige sono esempi virtuosi di una autonomia che funziona, in un quadro di unita' e coesione nazionale. Due principi indissolubili, che questi territori incarnano da sempre e che noi continueremo a proteggere e valorizzare".

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