Trentino-Alto Adige: Manzana (Confindustria), focus su investimenti per attrarre talenti

'Fare di piu' per finalizzare rapporti tra ricerca e imprese' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 24 mag - 'Il Trentino era e rimane una terra di elezione per l'innovazione. Oggi, tuttavia, si deve e si puo' fare di piu' per finalizzare i rapporti tra ricerca e imprese, aumentando gli investimenti, attraendo nuovi talenti'. Cosi' il presidente di Confindustria Trento e presidente di Confindustria Trentino-Alto Adige, Fausto Manzana, intervenendo, nel corso del Festival dell'Economia, al convegno Innovation Days Trentino-Alto Adige (seconda tappa dell'edizione 2024 del roadshow de Il Sole 24 Ore in collaborazione con i Giovani imprenditori di Confindustria). Da questo punto di vista, prosegue, 'possiamo legittimamente perseguire l'obiettivo di essere punto di riferimento in Europa per l'intelligenza artificiale, la space economy, le scienze della vita e le tecnologie per la sostenibilita' e l'economia circolare'.

L'obiettivo e' di impegnarsi 'sulla strada dell'innovazione continua. Il Trentino e' un territorio complesso, per alcuni aspetti marginale, nelle valli periferiche il turismo e' la nostra principale risorsa ma il mantenimento della comunita' potra' avvenire solo con l'innovazione. La differenza potra' essere fatta solo dalle nostre scelte'.

