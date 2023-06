Trentino-Alto Adige: Calderoli, ok attuazione Statuto per controlli Corte conti

Testo in preconsiglio(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 giu - 'C'e' l'ok alle norme di attuazione dello Statuto del Trentino-Alto Adige in materia di controlli della Corte dei conti'. Lo rende noto il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. 'E' terminato in queste ore l'iter relativo ai pareri necessari, che sono favorevoli alle iniziative proposte dalla Regione - ha detto Calderoli - Il testo e' ora stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio per l'esame del preconsiglio, passaggio necessario per poterlo deliberare poi in Consiglio dei Ministri'.

