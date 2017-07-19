Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Trentino: variante di Storo, in appalto primo tratto da 2,9mln

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 3 mag - Va ad appalto l'atteso primo tratto da 2,9mln di euro della variante di Storo, per la viabilita' nella Valle del Chiese. I lavori riguarderanno il collegamento tra la statale 240 e la provinciale 69 Storo-Bondone, e prevedono anche un allargamento della ciclabile. Prevista la realizzazione di una nuova bretella tra la statale 240 Loppio-Val di Ledro, nei pressi del ponte sul torrente Palvico, e la strada provinciale 69 Storo-Bondone in corrispondenza della zona industriale di Storo. Il termine per la presentazione delle offerte e' il 26 maggio.

            Oltre al primo tratto gia' finanziato, che ha un costo complessivo di 5mln, sono stati assegnati altri 11mln di euro nell'ultimo aggiornamento del Dopi per il secondo tratto, piu' complesso dal punto di vista tecnico.

            com-ami.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 03-05-26 16:46:53 (0308)INF 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.