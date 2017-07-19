Trentino: variante di Storo, in appalto primo tratto da 2,9mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 3 mag - Va ad appalto l'atteso primo tratto da 2,9mln di euro della variante di Storo, per la viabilita' nella Valle del Chiese. I lavori riguarderanno il collegamento tra la statale 240 e la provinciale 69 Storo-Bondone, e prevedono anche un allargamento della ciclabile. Prevista la realizzazione di una nuova bretella tra la statale 240 Loppio-Val di Ledro, nei pressi del ponte sul torrente Palvico, e la strada provinciale 69 Storo-Bondone in corrispondenza della zona industriale di Storo. Il termine per la presentazione delle offerte e' il 26 maggio.

Oltre al primo tratto gia' finanziato, che ha un costo complessivo di 5mln, sono stati assegnati altri 11mln di euro nell'ultimo aggiornamento del Dopi per il secondo tratto, piu' complesso dal punto di vista tecnico.

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