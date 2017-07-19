Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Trentino: saldo positivo della mobilita' sanitaria, avanzo da 7,1 mln

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 gen - Il Trentino conferma anche per il 2024 un saldo positivo nella mobilita' sanitaria interregionale, registrando un avanzo di 7,1mln di euro. Il dato riflette, si legge in una nota, "la capacita' del sistema sanitario provinciale di attrarre pazienti da altre regioni, grazie alla qualita' dei servizi offerti, alle specializzazioni presenti e all'efficienza organizzativa delle strutture locali, in particolare ospedaliere e ambulatoriali specialistiche". Il dato e' emerso nella Relazione al Parlamento sulla gestione dei Servizi sanitari regionali per il biennio 2023-2024 presentato dalla Corte di Conti.

            com

            (RADIOCOR) 21-01-26 14:07:49 (0450) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.