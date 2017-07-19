Trentino: saldo positivo della mobilita' sanitaria, avanzo da 7,1 mln
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 gen - Il Trentino conferma anche per il 2024 un saldo positivo nella mobilita' sanitaria interregionale, registrando un avanzo di 7,1mln di euro. Il dato riflette, si legge in una nota, "la capacita' del sistema sanitario provinciale di attrarre pazienti da altre regioni, grazie alla qualita' dei servizi offerti, alle specializzazioni presenti e all'efficienza organizzativa delle strutture locali, in particolare ospedaliere e ambulatoriali specialistiche". Il dato e' emerso nella Relazione al Parlamento sulla gestione dei Servizi sanitari regionali per il biennio 2023-2024 presentato dalla Corte di Conti.
com
(RADIOCOR) 21-01-26 14:07:49 (0450) 5 NNNN