Trentino: PoliMi, mercato dell'e-commerce +7% a 84,1 mln nel 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - L'e-commerce B2C (business to customer) delle imprese trentine continua a crescere e nel 2025 ha raggiunto un valore di 84,1 milioni di euro, +7% dal 2024. A trainare il mercato sono soprattutto i servizi, che rappresentano il 63% delle vendite online complessive (+10%). E tra i comparti, trasporti e turismo rappresentano insieme il 61% delle vendite online provinciali. E' quanto emerge dalla seconda edizione dell'Osservatorio e-commerce B2C del Politecnico di Milano, presentata in settimana a Trento e realizzata su un campione di 225 imprese del territorio.

Lo studio segnala poi che il 40% delle imprese dichiara di non vendere ancora online. Tra le ragioni figurano la convinzione che l'e-commerce non sia utile per il proprio modello di business, la complessita' nella gestione e la carenza di competenze interne. L'andamento del settore, comunque, appare in linea con il contesto nazionale. Secondo il Politecnico di Milano, nel 2025 il mercato italiano dell'e-commerce B2C ha raggiunto i 60 miliardi di euro (+6%).

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(RADIOCOR) 14-06-26 14:28:28 (0293) 5 NNNN