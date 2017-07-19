Trentino: PoliMi, mercato dell'e-commerce +7% a 84,1 mln nel 2025 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - 'L'e-commerce aiuta le imprese trentine a raggiungere nuovi mercati e clienti, anche oltre i confini locali', ha sottolineato in una nota Andrea De Zordo, presidente della Camera di commercio di Trento. 'Emergono segnali di maturazione delle iniziative online, insieme ad alcune aree ancora da rafforzare, in particolare user experience, export digitale e integrazione tra canali', ha spiegato Valentina Pontiggia, direttrice dell'Osservatorio e-commerce B2C del PoliMi.

Proprio l'export digitale rappresenta uno degli aspetti piu' interessanti dell'indagine. Circa la meta' delle aziende analizzate vende online anche all'estero, e nel 2025 il valore delle esportazioni digitali ha raggiunto i 23,8 milioni di euro, il 28% del mercato complessivo. Le destinazioni principali sono l'Unione europea, che assorbe il 59% delle vendite oltre confine, seguita dall'Europa extra-Ue con il 28% e dagli Usa con il 19%.

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(RADIOCOR) 14-06-26 14:28:53 (0294) 5 NNNN