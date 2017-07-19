Trentino: piano casa, 503 alloggi nel 2025, 800 entro il 2028

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mar - Oltre 500 alloggi messi a disposizione nel 2025, oltre 1800 nel prossimo triennio, di cui 578 nel 2026. Sono questi i numeri del piano casa della Provincia autonoma di Trento e Itea.'Da una media di 200-300 alloggi all'anno abbiamo superato la soglia dei 500 annui, un obiettivo che avevo auspicato gia' con la lettura della finanziaria 2024, quando erano stati 351, e che oggi trova conferma nei risultati - ha sottolineato il presidente Maurizio Fugatti-. E' il segno che il percorso avviato sta funzionando: ora andiamo avanti con la stessa determinazione, con 578 alloggi gia' previsti nel 2026 e un programma che nel triennio portera' a oltre 1.800 nuove disponibilita', insieme a ulteriori interventi di riqualificazione e nuove progettualita''.

'Il recupero degli alloggi di risulta segna un cambio di passo concreto, che ci permette di ridurre gli immobili inutilizzati e dare risposte piu' rapide - ha aggiunto l'assessore Simone Marchiori -. E' un lavoro a trecentosessanta gradi che riguarda quantita' e qualita' dell'abitare. I risultati ci sono e il percorso e' avviato: ora l'obiettivo e' consolidarlo e rafforzarlo ulteriormente, senza abbassare la guardia'.

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(RADIOCOR) 22-03-26 13:38:18 (0213) 5 NNNN