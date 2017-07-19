Trentino: oltre 65 mln per strade e piste ciclabili in Val di Ledro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 lug - Circa 65,7 milioni di euro per vari interventi stradali e una nuova pista ciclopedonale in Val di Ledro, sita sull'omonimo lago nei pressi di Riva del Garda. L'opera principale e' la variante di Molina di Ledro, da 52,1 milioni di euro. Il progetto prevede una galleria lunga circa 1.250 metri, collegata alla viabilita' esistente attraverso due rotatorie.

E' in corso l'aggiudicazione della gara per il progetto di fattibilita' tecnica ed economica; l'approvazione del progetto esecutivo e' prevista entro la fine del 2028 e l'avvio dei lavori nel 2029.

'E' un impegno che abbiamo preso con questa comunita', che nel 2023 ha dovuto affrontare forti disagi, dalla chiusura della Galleria Dom alla frana sul lago di Ledro', ha dichiarato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, durante un incontro pubblico in settimana.

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(RADIOCOR) 26-07-26 16:06:47 (0352) 5 NNNN