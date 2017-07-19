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            Trentino: oltre 65 mln per strade e piste ciclabili in Val di Ledro -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 lug - Per la messa in sicurezza della Galleria Dom sono previsti 4,1 milioni di euro, a cui si aggiungono 300mila euro per indagini, monitoraggi e lo studio di eventuali ulteriori interventi.

            Tra le altre opere stradali, figurano 3,7 milioni per il nuovo accesso alla zona artigianale di Tiarno di Sotto. Altri 3 milioni finanzieranno la ciclopedonale lungo il lago di Ledro, tra Mezzolago e Pieve. Per quest'ultima, l'approvazione del progetto esecutivo e' prevista nell'estate 2026, con l'avvio dei lavori nella primavera 2027 e "la conclusione nel 2028", chiarisce una nota.

            imt-com

            (RADIOCOR) 26-07-26 16:20:20 (0358) 5 NNNN

              


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