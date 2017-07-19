Trentino: ok Giunta ad accordo stralcio su rinnovo contratto regionale 2022-2024

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 ott - La Giunta regionale del Trentino-Alto Adige e Sudtirol ha autorizzato la sottoscrizione definitiva dell'accordo stralcio sul rinnovo contrattuale del personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale della Regione e delle Camere di commercio di Trento e Bolzano. Il testo - siglato lo scorso 10 ottobre e condiviso da tutte le organizzazioni sindacali - definisce l'utilizzo delle risorse residue del triennio economico e giuridico 2022-2024 e introduce modifiche per migliorare condizioni di lavoro, produttivita' e trasparenza.

'L'accordo rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento del ruolo strategico dei dipendenti nella gestione delle attivita' regionali e camerali', ha dichiarato in una nota la vicepresidente della Regione, Giulia Zanotelli. 'Le modifiche introdotte al contratto collettivo mirano a migliorare le condizioni di lavoro, valorizzare la professionalita', favorire la conciliazione tra vita privata e attivita' lavorativa, incentivare la produttivita' e garantire maggiore equita' e trasparenza nella gestione delle risorse umane', ha aggiunto Zanotelli.

