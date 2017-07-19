Trentino: ok Giunta ad accordo stralcio su rinnovo contratto regionale 2022-2024 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 ott - Il documento "e' il risultato di un dialogo costruttivo tra la delegazione pubblica e quella sindacale", si legge in una nota, e introduce novita' a favore di entrambe le categorie di personale - dirigenziale e non.

Come previsto dalla normativa, l'accordo e' stato trasmesso alla Corte dei Conti per la verifica di legittimita' e regolarita' contabile, passaggio necessario "prima della sottoscrizione definitiva".

La Giunta, inoltre, ha annunciato che a breve iniziera' la contrattazione collettiva per il successivo triennio 2025-2027, "che la Giunta regionale auspica possa proseguire nello stesso clima di collaborazione e responsabilita' che ha caratterizzato la stesura di questo accordo", conclude la nota.

imt-com

(RADIOCOR) 19-10-25 15:58:29 (0384) 5 NNNN