            Notizie Radiocor

            Trentino: ok Enac a rilievi stradali con droni

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mar - La provincia autonoma di Trento comunica in una nota che il Servizio Gestione strade ha ottenuto dall'Enac 'l'autorizzazione operativa per utilizzare sulle strade aperte al traffico i velivoli multirotore a pilotaggio remoto adibiti ai rilievi topografici e alle verifiche sulla rete viabile. Le missioni si potranno cosi' eseguire seguendo tutti gli standard di sicurezza richiesti, senza pero' dover interrompere la circolazione come invece avveniva prima dell'ok'.

            com-fro.

            (RADIOCOR) 08-03-26 10:30:55 (0144)INF 5 NNNN

              


