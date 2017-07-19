Trentino: ok Enac a rilievi stradali con droni
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mar - La provincia autonoma di Trento comunica in una nota che il Servizio Gestione strade ha ottenuto dall'Enac 'l'autorizzazione operativa per utilizzare sulle strade aperte al traffico i velivoli multirotore a pilotaggio remoto adibiti ai rilievi topografici e alle verifiche sulla rete viabile. Le missioni si potranno cosi' eseguire seguendo tutti gli standard di sicurezza richiesti, senza pero' dover interrompere la circolazione come invece avveniva prima dell'ok'.
com-fro.
