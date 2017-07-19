Trentino: ok Enac a rilievi stradali con droni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 8 mar - La nota segnala che l'autorizzazione ottenuta dall'Ente nazionale per l'aviazione civile e' 'unica nel suo genere in Italia' e permettera' di 'migliorare l'attivita' del Nucleo UAS (Unmanned Aircraft System) di cui dal 2021 si e' dotato Servizio Gestione strade in collaborazione con il Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, per eseguire ispezioni visive e rilievi aerofotogrammetrici di versanti, strutture ed infrastrutture'.

