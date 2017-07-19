Trentino: ok alla manovra 2026 da 630mln, 53mln all'anno per idroelettrico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - Con l'approvazione del Protocollo di finanza locale dal Consiglio delle autonomie locali, saranno 630mln di euro le risorse a disposizione degli enti locali trentini per il 2026. La manovra approvata prevede un volume di finanziamenti di parte corrente, pari a circa 530mln, +9,3% rispetto al protocollo d'intesa per il 2025. Sono state assicurate tutte le risorse necessarie per la copertura degli oneri connessi al rinnovo contrattuale dei dipendenti comunali, nonche' per il sostegno dei maggiori costi per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi derivanti sia dal rinnovo dei contratti delle cooperative sociali, sia dall'estensione dei servizi stessi, con particolare riferimento alle tagesmutter e agli asili nido. Per i Comuni, il volume di risorse di natura corrente e' pari a circa 382mln (+9,5%). Per il sostegno dell'attivita' di investimento sono stati stanziati, invece, 40mln di euro, in materia di edilizia scolastica comunale. Per le grandi derivazioni idroelettriche l'accordo finale prevede l'ammontare delle risorse finanziarie trasferite a Comuni e Comunita' per altri 53mln all'anno per l'intero triennio.

