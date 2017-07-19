Trentino: Istat, popolazione in aumento con 573 residenti (+0,3%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - La popolazione residente in Trentino, definita sulla base del Censimento al 31 dicembre 2024, ammonta a 573 residenti, in aumento rispetto al 2023 (+1.404 individui; +0,3%). Sono i dati forniti da Istat. Piu' del 20% della popolazione vive nel comune di Trento. Gli stranieri censiti sono 47.854 (+877 rispetto al 2023), l'8,8% della popolazione provinciale; i cittadini stranieri provengono da 145 Paesi, prevalentemente da Romania (21,5%), Albania (11,0%) e Marocco (7,6%).

L'aumento della popolazione rispetto al 2023 e' frutto dei valori positivi dei saldi migratori interno e con l'estero, che risultano piu' che sufficienti a compensare i valori negativi del saldo naturale e dell'aggiustamento statistico.

com-Dca.

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