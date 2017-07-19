Trentino: funivia Trento-Bondone, pubblicato bando con base di gara a 2,37 mln
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 dic - E' stato pubblicato il bando per l'affidamento della progettazione di fattibilita' tecnico-economica (Pfte) della prima tratta della funivia Trento-Monte Bondone, dalla citta' all'abitato di Sardagna. La gara avra' una base di 1,9 milioni di euro, per un valore stimato dell'appalto pari a 2,37 milioni di euro includendo iva, oneri e opzione del quinto d'obbligo.
Il bando arriva dopo la conclusione della fase di verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale. Con l'affidamento del Pfte verra' poi avviata la gara di appalto per la realizzazione dell'opera. Il tracciato oggetto del bando riguarda la prima tratta Trento-Sardagna ed e' impostato come infrastruttura a forte connotazione di trasporto pubblico locale. La partenza e' prevista dal nuovo hub intermodale nell'area ex Sit, con l'attraversamento urbano del fiume Adige.
