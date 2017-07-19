Trentino: funivia Trento-Bondone, pubblicato bando con base di gara a 2,37 mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 dic - Il costo complessivo dell'intervento, che comprende le due tratte Trento-Sardagna e Sardagna-Monte Bondone, e' stimato in circa 96 milioni di euro. La sola prima tratta ha un costo stimato di 46 milioni, per i quali e' previsto un contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pari a 37,5 milioni di euro.

'Si tratta di un passo decisivo per l'avvio della progettazione, nell'ambito di un iter che, tenendo conto anche di alcune istanze delle comunita' coinvolte, ci avvicina alla concretizzazione di un'infrastruttura strategica per la citta' di Trento e per l'intero Trentino', afferma in una nota il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. L'assessore al turismo Roberto Failoni sottolinea che la funivia 'rendera' il Monte Bondone ancora piu' accessibile anche ai visitatori della citta', rafforzando l'attrattivita' complessiva del territorio'.

imt-com

(RADIOCOR) 20-12-25 18:55:09 (0415) 5 NNNN