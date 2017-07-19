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            Trentino: bonifica area industriale, investiti 3,3 mln di cui 2,9 dal Pnrr

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 lug - Conclusa la bonifica dell'area industriale "Casotte di Mori", in Trentino, con un investimento di 3,3 milioni di euro per l'ultimo lotto, finanziato per circa 2,9 milioni dal Pnrr e per la parte restante con fondi provinciali. L'intervento, secondo una nota, rende disponibili ulteriori 20mila metri quadrati di spazi produttivi. L'area e considerata "la piu' grande area produttiva di nuova edificazione in provincia di Trento", si legge, e si estende per oltre 150mila metri quadrati. Di questi, 86mila sono nella disponibilita' di Trentino Sviluppo, mentre altri lotti sono gia' stati acquistati e in parte edificati da Sicur Tyres Group e Gpi.

            Per completare la valorizzazione dell'area e' inoltre in corso uno studio di fattibilita' per un impianto fotovoltaico da 1 megawatt.

            imt-com

            (RADIOCOR) 12-07-26 14:38:59 (0318) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Gpi 14,78 +0,00 17.35.00 14,50 14,90 14,50


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