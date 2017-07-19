Trentino: bonifica area industriale, investiti 3,3 mln di cui 2,9 dal Pnrr
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 lug - Conclusa la bonifica dell'area industriale "Casotte di Mori", in Trentino, con un investimento di 3,3 milioni di euro per l'ultimo lotto, finanziato per circa 2,9 milioni dal Pnrr e per la parte restante con fondi provinciali. L'intervento, secondo una nota, rende disponibili ulteriori 20mila metri quadrati di spazi produttivi. L'area e considerata "la piu' grande area produttiva di nuova edificazione in provincia di Trento", si legge, e si estende per oltre 150mila metri quadrati. Di questi, 86mila sono nella disponibilita' di Trentino Sviluppo, mentre altri lotti sono gia' stati acquistati e in parte edificati da Sicur Tyres Group e Gpi.
Per completare la valorizzazione dell'area e' inoltre in corso uno studio di fattibilita' per un impianto fotovoltaico da 1 megawatt.
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(RADIOCOR) 12-07-26 14:38:59 (0318) 5 NNNN
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|Gpi
|14,78
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|14,50
|14,90
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