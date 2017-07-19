Trentino: bonifica area industriale, investiti 3,3 mln di cui 2,9 dal Pnrr -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 lug - La bonifica ha riguardato la parte nord del sito, contaminata dal cosiddetto 'polverino', un rifiuto speciale pericoloso derivante dalle lavorazioni dell'alluminio nell'ex stabilimento Alumetal e Montecatini. I lavori, iniziati nel 2014, hanno comportato una spesa complessiva di circa 5 milioni di euro, di cui 3,3 milioni relativi all'ultimo lotto. 'Quella che in precedenza era un'area inquinata e inutilizzata, diventa ora uno spazio rigenerato di grande richiamo per l'industria, non solo locale, che qui potra' valutare di progettare e costruire stabilimenti moderni e sostenibil', ha commentato in una nota il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento, Achille Spinelli. Il finanziamento Pnrr rientra nella Missione 2, Componente 4, dedicata alla tutela del territorio e della risorsa idrica, nell'ambito dell'intervento per la bonifica dei siti orfani.

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(RADIOCOR) 12-07-26 14:39:57 (0319) 5 NNNN