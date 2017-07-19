Trentino Alto-Adige: 122mln per assestamento di bilancio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 lug - "Nessun taglio ma una gestione finanziaria solida". Con queste parole la Vicepresidente e Assessore al bilancio del Trentino Alto-Adige, Giulia Zanotelli, definisce la manovra di assestamento di bilancio 2026-2028 che sara' in discussione la prossima settimana. L'assestamento immette nel sistema regionale 122mln di euro per l'anno in corso, a cui si aggiungeranno circa 7mln per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028. La voce di spesa piu' consistente riguarda l'aiuto diretto che la Regione garantisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano per coprire il loro contributo alla finanza pubblica nazionale per il risanamento del debito dello Stato, pari 115mln di euro per il solo 2026. La ripartizione prevede 75mln per la Provincia di Trento e 40mln per la Provincia di Bolzano, portando l'accollo complessivo regionale a circa 157mln per l'anno in corso.

Sul fronte delle entrate, arrivano nelle casse della Regione ulteriori 40mln di euro derivanti dai saldi IVA e 6mln di derivanti dal ritocco del gettito dell'imposta sulle successioni, a fronte di entrate tributarie complessive rimaste stabili. A queste risorse si aggiungono 6mln di euro trasferiti dall'avanzo di bilancio del Consiglio regionale e l'applicazione di una quota pari a 63mln di euro dell'avanzo di amministrazione dello scorso anno.

Le risorse derivanti dalle restituzioni dei vitalizi degli ex consiglieri regionali, pari a 2,2mln di euro, confluiranno interamente nel Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione.

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(RADIOCOR) 18-07-26 14:48:17 (0321) 5 NNNN