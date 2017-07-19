Trentino: 27,9 mln a 44 Comuni per scuole e servizi a prima infanzia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 5 ott - La Provincia autonoma di Trento ha stanziato 27,9 milioni di euro a favore di 44 Comuni per interventi di edilizia scolastica e potenziamento dei servizi per la prima infanzia. Il provvedimento - approvato dal Consiglio delle autonomie locali - e' operativo da questa settimana con l'adozione definitiva della Giunta provinciale su proposta dell'assessore agli enti locali Giulia Zanotelli.

'Con queste risorse diamo continuita' a opere gia' avviate e supportiamo i Comuni nel rafforzare i servizi per l'infanzia.

L'obiettivo e' garantire strutture sicure, moderne e funzionali, in grado di rispondere alle esigenze delle famiglie', ha dichiarato in una nota Zanotelli, ricordando che i servizi per i bambini fino ai sei anni restano 'al centro delle priorita'' provinciali.

imt-com

