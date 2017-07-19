Trentino: 27,9 mln a 44 Comuni per scuole e servizi a prima infanzia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 5 ott - I finanziamenti saranno destinati a interventi integrativi di opere gia' inserite nella programmazione scolastica, all'acquisto di arredi e attrezzature e al completamento di asili nido gia' finanziati dal Pnrr e dalla stessa Provincia.

I 44 Comuni interessati - tra cui ad esempio Rovereto, Pergine Valsugana, Cavalese, Primiero San Martino di Castrozza, Folgaria, Ala, Levico Terme, Borgo Valsugana - dovranno ora predisporre la documentazione necessaria per la concessione definitiva.

L'intervento si inserisce nella piu' ampia strategia provinciale volta a sostenere le politiche per la famiglia, a riqualificare gli edifici scolastici e a potenziare la rete dei servizi per il ciclo educativo da zero a sei anni.

"L'obiettivo e' quello di risponde alle richieste di famiglie e territori" per "favorire la conciliazione tra vita lavorativa e familiare e riqualificare il patrimonio scolastico in chiave di sicurezza e accoglienza", conclude la nota.

