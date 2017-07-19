Trentino: 20mln aggiuntivi per manutenzioni e sicurezza strade

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 giu - Aumentano le risorse destinate agli interventi del Servizio Gestione strade della Provincia autonoma di Trento, con ulteriori 19,5mln di euro, che portando la spesa complessiva prevista per il 2026 a 85,7mln di euro. Tra i lavori programmati asfaltature, manutenzioni di strade, gallerie, barriere di sicurezza, impianti tecnologici e di illuminazione in tutto l'ambito provinciale, accanto alle attivita' di sfalcio e cura del verde nel periodo estivo e di sgombero neve e trattamenti antighiaccio in quello invernale, oltre al rinnovamento del parco mezzi e strumentazione.

'Un'integrazione di risorse che serve a garantire al meglio l'operativita' del Servizio Gestione strade che svolge un'attivita' essenziale per la sicurezza della viabilita' e la cura del territorio, in ogni stagione - cosi' il presidente Fugatti -. Una rete di collegamenti efficiente e curata dal punto di vista ambientale risponde alle esigenze della comunita' e rappresenta anche un biglietto da visita per ospiti e turisti'.

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(RADIOCOR) 28-06-26 17:07:46 (0372) 5 NNNN