Trentino: 14,7 mln per Centro intermodale di Cavalese in vista delle Olimpiadi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 feb - Il presidente di Trentino trasporti, Diego Salvatore, ha definito l'opera "strategica" per l'intensificarsi del servizio con mezzi ecologici a servizio delle valli dell'Avisio. L'intervento e' stato gestito proprio da Trentino trasporti, d'intesa con la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Cavalese, su un'area pubblica denominata Pra' dei Tini. Insieme alle opere infrastrutturali, provincia e Trentino trasporti hanno investito anche nel rinnovo del parco mezzi, con l'acquisto di 30 nuovi autobus.

Il Centro intermodale si sviluppa su un lotto di quasi 7.000 mq, "tra la strada statale 48 delle Dolomiti e via Paradisi", spiega una nota. La struttura comprende biglietteria, sala d'attesa, impianto di lavaggio e un deposito con copertura verde.

