Trenord: oltre 10,5 mln viaggiatori in treno nel tempo libero nel 2024

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 feb - Il treno si conferma un mezzo di trasporto per il tempo libero in Lombardia: nel 2024 oltre 10,5 milioni di passeggeri hanno raggiunto con Trenord le mete turistiche in estate e nei weekend. Lo comunica una nota in cui si sottolinea che 103mila clienti hanno scelto i prodotti treno+esperienza e i biglietti speciali verso i grandi eventi, proposti dall'azienda ferroviaria lombarda per promuovere una mobilita' green verso le destinazioni del tempo libero. E' il 29% in piu' rispetto al 2023. 'Gli operatori ferroviari oggi sono driver del turismo, e i dati di frequentazione sui nostri treni ne sono una prova. Questo ci assegna una grande responsabilita': quella di promuovere costantemente il nostro ruolo di motori della mobilita' sostenibile nel tempo libero - commenta Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale Trenord.

Noi lavoriamo attivamente con realta' locali e player del turismo per sviluppare le nostre proposte. Un impegno che si aggiunge al supporto che prestiamo al territorio per la mobilita' verso i grandi eventi, come il GP di Monza o le grandi fiere. Nel 2025 proseguiremo su questo percorso, guardando anche alla meta di Milano Cortina 2026'.

