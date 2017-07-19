Trenitalia: modifiche circolazione su Roma-Civitavecchia
Deviazioni per alcuni treni Av (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 feb - Modifiche alla circolazione dei treni dopo il crollo, domenica 8 febbraio, di un parapetto di un ponte della linea FL5 Roma-Civitavecchia. Lo comunica Trenitalia (Gruppo Fs) in una nota, spiegando che nella tratta da Civitavecchia e Santa Severa si viaggera' a binario unico fino al completamento dei lavori di ripristino. Inoltre, la societa' informa che 'alcuni treni Alta Velocita' saranno deviati via Pisa-Empoli-Firenze: i Frecciabianca 8601, 8613 e il Frecciarossa 8606.
Alcuni treni del Regionale di Trenitalia potranno subire cancellazioni o limitazioni di percorso'.
