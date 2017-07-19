Trenitalia: modifiche alla circolazione tra Roma e Napoli per lavori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 gen - Modifiche alla circolazione notturna dei treni tra Roma e Napoli per lavori programmati nelle stazioni di Minturno e Villa Literno. Lo comunica Trenitalia. Dal 10 gennaio al 13 febbraio 2026 alcuni treni del Regionale di Trenitalia subiranno modifiche di orario e rallentamenti. Per il treno Regionale 21132 originario da Formia i giorni 14, 15, 17, 21, 23 e 24 gennaio 2026 e' stata predisposta una corsa bus sulla tratta Sessa Aurunca-Formia con fermata intermedia a Minturno.

Inoltre, dal 10 gennaio al 13 febbraio 2026, alcuni treni Intercity e Intercity Notte subiranno modifiche d'orario, anche con maggiori tempi di viaggio. Mentre dal 10 al 28 gennaio alcuni treni Intercity delle relazioni Reggio Calabria-Roma, Taranto-Roma e Siracusa/Palermo - Roma non fermeranno ad Aversa.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilita') e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia.

