Trenitalia: Intercity sara' il treno ufficiale della Serie Bkt di calcio

Accordo tra la societa' e la Lega (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 ago - Nuova partnership tra Trenitalia e Lega Serie B. Per le prossime tre stagioni sportive, Intercity sara' il treno ufficiale della Serie Bkt.

Lo scrive Trenitalia in una nota.

L'accordo ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare, attraverso il calcio, le bellezze e le peculiarita' del Paese. 'La Lega Serie B - dichiara Paolo Bedin, che ne e' presidente - e' espressione autentica del territorio italiano attraverso un legame che unisce le squadre e le proprie comunita''. Esserne 'il treno ufficiale - aggiunge Mario Alovisi, direttore Marketing e Revenue Management di Trenitalia - significa accompagnare la passione di milioni di tifosi e famiglie, facendo della mobilita' un elemento sempre piu' integrato nell'esperienza sportiva'.

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