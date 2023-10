Trenitalia: Corradi, spenderemo tutti i soldi del Pnrr, gia' investiti 3 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Rho, 04 ott - 'Spenderemo tutti i soldi che Trenitalia ha sul Pnrr e questo non perche' facciamo i miracoli ma perche' gli investimenti sono partiti sei anni fa. Non dobbiamo reinventarci cose nuove. I soldi del Pnrr sono pochi ma li stiamo gia' spendendo e anche bene, nell'interesse dei passeggeri'. Lo ha affermato Luigi Corradi, ad di Trenitalia, intervenendo alla seconda giornata dell'Expo Ferroviaria. 'Investiremo 6 miliardi di euro in totale per il rinnovo del parco del trasporto regionale; di questi ne abbiamo gia' spesi tre.

Stiamo investendo in Calabria, in Basilicata. In Campania il parco treni e' quasi totalmente rinnovato. Si passera' da una eta' media dei treni di 30-40 anni a 6-9 anni', ha detto ancora. Per quanto riguarda l'intero gruppo Fs, Corradi ha ricordato che in pipeline 'ci sono 200 miliardi di investimenti in 10 anni e il Pnrr pesa poco piu' di un decimo. Questo perche' il Pnrr si e' inserito in un percorso che Fs aveva gia' avviato e non smetteremo di investire nel 2026'.

Lab-

(RADIOCOR) 04-10-23 11:23:52 (0279)INF 5 NNNN