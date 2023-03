Trasporto marittimo: accordo Consiglio-Parlamento Ue per decarbonizzare settore

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 23 mar - L'accordo raggiunto da Consiglio e Parlamento Ue per decarbonizzare il settore marittimo garantira' condizioni di parita' e assicurera' che i fornitori di carburante, le navi e gli operatori marittimi abbiano tempo sufficiente per adattarsi alle nuove condizioni, in modo che il settore marittimo possa realizzare gli obiettivi climatici. L'intesa preliminare mantiene gli aspetti fondamentali della proposta della Commissione. I colegislatori hanno apportato alcune modifiche, in particolare introducendo eccezioni limitate nel tempo per il trattamento specifico delle regioni ultraperiferiche, delle piccole isole e delle zone altamente dipendenti, dal punto di vista economico, dalla loro connettivita'. E introducendo fattori di riduzione per le navi di classe ghiaccio e per le navi che navigano in presenza di ghiaccio oltreche' aumentando gli obiettivi di riduzione dell'intensita' di gas a effetto serra dell'energia utilizzata a bordo delle navi a partire dal 1 gennaio 2035 e prevedendo misure per incoraggiare l'uso dei combustibili rinnovabili di origine non biologica.

