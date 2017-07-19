Trasporto ferroviario: in 2025 boom per Europa, +763% passeggeri per Parigi

Grazie ad aumento concorrenza su tratta Italia-Francia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 feb - Una crescita di passeggeri verso Parigi del 763%; una profonda riconfigurazione del turismo domestico verso mete di prossimita', guidata da destinazioni montane come la piemontese Oulx (+84%); e l'affermazione del risparmio intelligente, con la possibilita' per i viaggiatori di ottenere sconti fino al 59% pianificando in anticipo. Lo evidenzia Trainline, piattaforma per la prenotazione di viaggi in treno e pullman, che ha pubblicato la sua analisi annuale sui dati di mercato, rivelando i cambiamenti significativi nel comportamento dei viaggiatori italiani nel 2025. Nel dettaglio l'aumento della concorrenza e l'apertura di nuove rotte stanno rendendo il viaggio su rotaia un'alternativa sempre piu' valida rispetto all'aereo. Un esempio e' la recente riapertura della tratta Milano-Parigi, la cui offerta potenziata dalla competizione tra Trenitalia e Sncf ha stimolato immediatamente il mercato. Questa nuova vivacita' sulle rotte transfrontaliere puo' essere considerata un'anticipazione di cio' che accadra' presto anche sul mercato domestico, con l'annunciato arrivo di operatori come Sncf Voyageurs sulle rotte italiane. Questa dinamica si riflette direttamente nei dati di Trainline: i passeggeri diretti a Parigi sono aumentati del 763% e quelli verso Chambery del 534%.

