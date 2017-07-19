Trasporto ferroviario: in 2025 boom per Europa, +763% passeggeri per Parigi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 feb - A livello domestico, a fianco delle tradizionali citta' d'arte, emerge un forte interesse per destinazioni che valorizzano la prossimita' e la sostenibilita'. La classifica delle destinazioni con il maggior tasso di crescita delinea un podio che premia la montagna e la natura: la medaglia d'oro va alla piemontese Oulx (Val di Susa) con una crescita dell'84% di passeggeri, seguita da Bressanone (Alto Adige) con un +58% (argento) e da Lecco, che si aggiudica il bronzo con un +32%. La tendenza alla riscoperta del territorio e' confermata anche dal resto della classifica, che vede la crescita di destinazioni nel Sud Italia come Vallo della Lucania (+21%) in Campania e Maratea (+19%) in Basilicata.

