Trasporto aereo: oltre 100 nuovi studenti all'Aircraft engineering Academy

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 nov - Il ceo di Ryanair Dac, Eddie Wilson ha visitato l'Aircraft Engineering Academy di Azzano San Paolo (Bergamo). L'Academy, spiega una nota, e' attualmente il principale centro di formazione in Italia per l'ingegneria aeronautica, offrendo un programma completo a chi desidera intraprendere una carriera come tecnico di manutenzione aeronautica. Il campus di Azzano San Paolo - una struttura di 2.000 metri quadri dotata di laboratori tecnologici all'avanguardia e quattro aeromobili executive per la formazione pratica - ha inaugurato l'anno accademico 2025-2026 con un numero record di oltre 100 nuovi studenti, che hanno intrapreso il primo anno del programma di formazione di base. In totale, piu' di 250 studenti si formano a rotazione presso il centro. Circa 50 di loro provengono dalla Calabria: meta' sta attualmente frequentando i corsi, mentre gli altri lavorano gia' nell'hangar di Bergamo per acquisire esperienza in vista dell'avvio delle operazioni nei nuovi hangar di Ryanair a Lamezia Terme.

Ryanair costruira' il suo primo hangar a due baie nel Sud Italia. Con un investimento di 15 milioni di euro, il progetto comprendera' due baie (8.100 mq) dedicate alle attivita' di manutenzione di linea e di base e, una volta pienamente operativo, creera' 300 nuovi posti di lavoro, integrando i cinque hangar gia' operativi a Bergamo.

All'evento hanno partecipato anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il presidente di Sacbo, Giovanni Sanga e il ceo di Seas Alessandro Cianciaruso.

Lab-com.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 18-11-25 15:01:50 (0464)INF 5 NNNN