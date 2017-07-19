Trasporto aereo: Gesap, a Palermo cresce il traffico internazionale a Natale
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 dic - Nel periodo compreso tra il 22 e il 28 dicembre transiteranno dall'Aeroporto di Palermo Falcone Borsellino circa 115mila passeggeri, in entrata e in uscita.
Il dato complessivo - si legge in una nota della Gesap - evidenzia una tenuta della domanda, con una crescita significativa del traffico internazionale, superiore al 20%, a fronte di una contrazione del traffico domestico pari a circa -5 per cento.
Il quadro che emerge e' coerente con le tendenze generali del turismo e con l'evoluzione della domanda di mobilita' che vede crescere l'incidenza dei flussi internazionali, mentre si riduce quella dei viaggi nazionali. Una dinamica che riflette, da un lato, il rafforzamento dell'attrattivita' della Sicilia sui mercati esteri e, dall'altro, una fisiologica rimodulazione della domanda domestica.
