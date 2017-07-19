Trasporto aereo: Gesap, a Palermo cresce il traffico internazionale a Natale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 dic - 'I dati - analizza l'amministratore delegato di Gesap, Gianfranco Battisti - confermano una traiettoria chiara: l'aeroporto di Palermo sta consolidando il proprio profilo internazionale, in coerenza con le dinamiche del turismo europeo. La crescita dei passeggeri internazionali e' il risultato diretto dell'aumento dei collegamenti con l'Europa, attivati anche nella stagione invernale, e rappresenta un fattore chiave per la destagionalizzazione dei flussi turistici e per il rafforzamento delle relazioni economiche e culturali della Sicilia. La flessione del traffico domestico - conclude Battisti - va letta all'interno di un contesto piu' ampio di riequilibrio della domanda, mentre il trend internazionale evidenzia la capacita' dello scalo di intercettare nuovi mercati e nuovi segmenti di viaggiatori. E' su questa direttrice che continueremo a lavorare, per rendere Palermo sempre piu' connessa, accessibile e competitiva nello scenario aeroportuale mediterraneo ed europeo'.

