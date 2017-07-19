Trasporto aereo: Enav apre la nuova sede di Palermo

18 assunzioni entro il 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 dic - Enav, societa' che gestisce il traffico aereo civile in Italia, apre oggi la nuova sede di Palermo al quattordicesimo piano del palazzo della Camera di Commercio in via E. Amari 11. Lo comunica la societa' in una nota, informando che l'apertura del nuovo ufficio rientra nel piu' ampio Progetto Sud, avviato dal Gruppo 'per attrarre e valorizzare giovani talenti del Mezzogiorno nel settore dell'ingegneria, dell'informatica e delle tecnologie aeronautiche'. Il comunicato aggiunge che nella nuova sede di Palermo sono gia' stati assunti 11 giovani professionisti che diventeranno 18 entro il 2026, tra ingegneri e informatici, selezionati attraverso un percorso realizzato in collaborazione con la comunita' accademica palermitana, frutto di una partnership con l'Universita' di Palermo per includere nei corsi di laurea competenze sempre piu' aderenti alle esigenze operative e tecnologiche richieste. I neoassunti lavorano per Ids AirNav, societa' 100% del Gruppo Enav. 'Queste professionalita' - commenta l'amministratore delegato di Enav Pasqualino Monti - sono oggi tra le piu' richieste sul mercato e rappresentano competenze essenziali per il futuro del nostro settore. La nuova sede di Palermo rafforza la presenza di ENAV sul territorio e consolida il legame con un tessuto accademico e professionale di grande qualita''.

com-fro.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 15-12-25 18:01:45 (0540)INF 5 NNNN