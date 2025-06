Trasporto aereo: Enac, tre offerte pervenute per continuita' territoriale Marche

Dalle compagnie Dat, Sky Alps e Volotea (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 giu - L'Enac comunica in una nota che oggi alle 15:30 e' scaduto il termine per la partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento dei servizi aerei in regime di oneri di servizio pubblico da e per Ancona e che sono pervenute tre offerte. Piu' precisamente: DAT ha presentato offerte per le rotte Ancona-Roma Fiumicino e Ancona-Milano Linate e viceversa; Sky Alps per le rotte Ancona-Roma Fiumicino, Ancona-Milano Linate, Ancona-Napoli e viceversa; Volotea per le rotte Ancona-Roma Fiumicino, Ancona-Milano Linate, Ancona-Napoli e viceversa.L'offerta e' relativa a un periodo di due anni con decorrenza dal 1 novembre 2025. 'L'Enac - conclude la nota - valutera' le offerte ricevute riunendo in tempi brevi la Commissione appositamente costituita'.

com-fro

(RADIOCOR) 30-06-25 18:21:45 (0591)INF 5 NNNN