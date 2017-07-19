Trasporto aereo: Enac, Italia confermata in prima fascia Consiglio Icao

Prima in Europa e IV al mondo dopo Brasile, Cina e Giappone (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 set - Con 163 voti su 184 Paesi votanti, l'Italia e' stata rieletta nella prima fascia del Consiglio dell'Icao (International Civil Aviation Organization), ottenendo un ottimo risultato a livello mondiale: prima tra le Nazioni europee e quarta in tutto il mondo, dopo Brasile, Cina e Giappone. Lo annuncia l'Enac in una nota in cui spiega che la rielezione e' avvenuta oggi durante la 42a Assemblea Generale dell'Icao, in corso a Montreal, in Canada, in cui sono stati rinnovati i 36 componenti del Consiglio, suddivisi in tre fasce che, per categoria di rilevanza, rappresentano i Paesi che vantano una significativa storia industriale aeronautica e un'incisiva politica del trasporto aereo, ai quali assegnare la missione di governo per il successivo triennio.

