Trasporto aereo: domani la "guida" Ue su compagnie e passeggeri per gestire crisi

Caro voli e cancellazioni non per carenza carburante (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 7 mag - La Commissione europea 'presentera' le linee guida per il settore del trasporto aereo con le indicazioni alle compagnie sui diritti dei passeggeri e sul modo in cui devono essere interpretate le norme attualmente in vigore, non proporremo nulla di nuovo'. Lo ha indicato la portavoce responsabile del settore energia precisando che da parte di Bruxelles non ci saranno 'nuove istruzioni' bensi' sara' precisato 'qual e' il margine di manovra per le compagnie aeree' tenendo conto che occorre distinguere carenza di carburante e prezzo del carburante per cui 'a quanto ci risulta, l'aumento dei prezzi dei biglietti e la cancellazione di alcune rotte sono decisioni sono dovute agli alti prezzi del carburante, non alla carenza di carburante per aerei'. Per Bruxelles i prezzi del jet fuel in aumento non sono circostanze straordinarie per cui le compagnie dovranno rimborsare, come ha indicato al Financial Times oggi il commissario ai trasporti Tzitzikostas. Le compagnie, quindi, sono esentate dalla responsabilita' rispetto agli utenti solo se ci sono eventi imprevedibili o inevitabili, le fluttuazioni dei prezzi el carburanti non sono considerati tali. Dalle linee guida Ue si capira' con maggiore precisione l'interpretazione di Bruxelles.

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(RADIOCOR) 07-05-26 13:37:07 (0472) 5 NNNN