Trasporto aereo: Di Palma (Enac), carburanti garantiti per estate nonostante prezzi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 giu - Il carburante per l'aviazione e' garantito per l'estate, nonostante le tensioni sui prezzi legate alla crisi di Hormuz. A dirlo Pierluigi Di Palma, presidente Enac, a margine del convegno "Tra un'epoca e un'altra: verso quale trasporto aereo?", organizzato dall'ente a Roma. "L'Enac non ha mai creato allarmismi.

Nonostante le difficolta' legate all'area di Hormuz, che riguardano piu' il mercato asiatico che quello europeo, abbiamo sempre assicurato che avremmo superato maggio senza problemi", ha detto. "Il tema di Hormuz ha generato effetti speculativi sui prezzi ma il carburante e' garantito nonostante le fluttuazioni dei costi e le politiche aziendali di alcune compagnie di tagliare le tratte", ha aggiunto riferendosi al taglio dei voli di Lufthansa. "I 20mila voli tagliati da Lufthansa rappresentano l'1% del suo network, ma era gia' una politica aziendale che comunque doveva trovare elementi per definirsi", ha detto.

liv.

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